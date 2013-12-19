У Луцьку міліціонери врятували з пожежі матір з трьома дітьми

У Луцьку Волинської області правоохоронці врятували з пожежі матір із трьома дітьми. А також затримали зловмисника, котрий підпали будинок. Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

До міліції надійшло повідомлення від 38-річної жительки Луцька, яка повідомила, що невідомий чоловік намагається проникнути у будинок. На місце пригоди приїхали співробітники роти патрульної служби, однак власниця будинку повідомила, що зловмисник уже втік.

Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці відчули на вулиці запах горілого. А оперативно оглянувши прилеглу територію, помітили, що у приміщенні літньої кухні, яка збудована біля входу в житловий будинок, виникла пожежа.

Міліціонери допомогли жінці зібрати цінні речі та евакуювали її та трьох дітей віком два, три та чотирнадцять років. Після цього почали гасити пожежу, використовуючи підручні матеріали та вогнегасник зі службового автомобіля. Зрозумівши, що самотужки вони не впораються, викликали на допомогу пожежників.

Коли вогонь ліквідували, працівники патрульної служби вирушили на пошуки зловмисника. Згодом його затримали. Підпалив літню кухню 33-річний місцевий житель, колишній співмешканець господині. Чоловіка затримали і доставили у луцький міський відділ міліції.

«За фактом умисного пошкодження майна відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загально небезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки), – розповідає начальник УМВС України у Волинській області Олександр Терещук. – Затриманий у минулому неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових та насильницьких злочинів. Словом, більшу частину життя провів і у місцях позбавлення волі».

Чоловікові обрана міра запобіжного заходу – тримання під вартою. Триває досудове розслідування, в ході якого будуть встановлені всі обставини події. Чоловіку загрожує від трьох до десяти років.