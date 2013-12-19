Ухвалено закон щодо недопущення переслідування учасників зібрань

Верховна Рада України ухвалила закон про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, що відбувались під час проведення мирних зібрань.

Як передає кореспондент УНІАН, за цей закон проголосували 339 народних депутатів із 404, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, представляючи проект закону, депутат від “Батьківщини” Павло Петренко наголосив, що законопроектом передбачається звільнити від відповідальності осіб, які були учасниками акцій протесту та масових заходів щодо їхніх дій і рішень у період з 21 листопада 2013 року і до дня набрання чинності цим законом.

Усі кримінальні провадження та провадження щодо вчинення адміністративних правопорушень, відкриті з приводу цих подій, підлягають закриттю.

Також по відношенню до учасників мирних протестів не можуть бути відкриті нові кримінальні провадження та провадження щодо вчинення адміністративних правопорушень.

Згідно з законом, особи, притягнуті до кримінальної відповідальності, відповідальності за адміністративні правопорушення з приводу подій, визначених статтею 1 цього закону, підлягають звільненню від відповідальності та визнаються такими, що не мають судимості і відповідальності за адміністративне правопорушення.

Уповноважений орган повинен прийняти рішення, що випливають з цього закону, протягом 10 днів з набрання ним чинності.