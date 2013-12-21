На в‘їзді до Львова маршрутний автобус врізався у КаМАЗ

Сьогодні близько 13.00 на в‘їзді до Львова маршрутний автобус на повному ходу врізався у припаркований КаМАЗ, постраждало семеро людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, постраждалими є пасажири та водій маршрутного пасажирського автобуса «Львів - Пустомити». Кількість постраждалих уточнюється.

Всьгодні автобусі перебувало близько 20-25 осіб. На місці події працюють медики, працівники міліції та експерти.

Водій вантажівки не постраждав, при цьому поки не відомо, де саме він перебував на момент аварії.

З‘ясовується, що стало причиною ДТП, адже дорога була сухої, видимість - доброю.

Даних про загиблих немає. У якому стані перебувають травмовані люди, медики не повідомляють.