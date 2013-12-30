Львів‘яни отримають СМС-застереження від міліціонерів

Працівники Львівського міського управління міліції в рамках програми «Львів – безпечне місто» застосовують креативні методи для того, щоб попередити мешканців Львова про збільшення квартирних крадіжок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівського міського управління міліції, з приближенням зимових свят особливо активізуються квартирні злодії. З метою попередження квартирних крадіжок, львівські правоохоронці розробили комплекс профілактичних заходів.

Мешканці Львова, на дошках оголошень своїх будинків, у ліфтах та поштових скриньках вже зауважили яскраві соціальні оголошення про те, що потрібно бути обережнішими та пильнувати своє помешкання.

Правоохоронці Львова розповсюджують серед громадян інформаційні буклети із порадами, як вберегтися від квартирної крадіжки.

Працівники ДАІ також долучилися до цієї акції. Водіям вручаються буклети із нагадуванням про додатковий захист помешкання, коли ті покидають домівки на тривалий час.

Своєрідним ноу-хау у такій профілактиці стала СМС-розсилка. Абоненти мобільного зв’язку вже незабаром отримають на свої телефони відповідні повідомлення від міліції міста Львова. Міське управління вітатиме людей із наближенням свят, а також нагадуватиме про те, що необхідно додатково забезпечити захист помешкання.