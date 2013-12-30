На Херсонщині міліція звільнила двох викрадених африканців

У Херсонській області міліція звільнила двох викрадених африканців.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі зв`язків із громадськістю УМВС у Херсонській області, до чергової частини Суворовського райвідділення Херсона минулого тижня надійшов телефонний дзвінок. Заявник назвався громадянином Камеруну й заявив, що його з другом викрали і силою утримують у невідомому приміщенні. Чоловік повідомив, що бачить у вікно море. Також він назвав держномер автомобіля викрадачів.

Черговий зареєстрував повідомлення в журналі єдиного обліку й передав інформацію до чергової частини Херсонського міського управління міліції.

За реєстрацією було встановлено, що автомобіль ВАЗ-2109 знаходиться на обліку в м. Берислав.

Також було відпрацьовано кілька будинків і курортних зон. Під час обстеження колишньої рятувальної станції міського водосховища, переробленої в дачу, міліціонери побачили у вікні двох афроамериканців.

Під час звільнення викрадених, один із зловмисників намагався сховатися в плавнях, але його було затримано. Другого зловмисника затримали в будинку. Обидва є жителями Херсонської області.

Встановлено, що обидва африканці впродовж кількох років проживають на території України. Один із них навіть одружився на місцевій дівчині. Джерелом доходів хлопців були випадкові заробітки. Також їм допомагали родичі з Камеруну, присилаючи гроші.

14 грудня один із потерпілих, який проживає в місті Первомайськ Миколаївської області, приймав у себе в гостях земляка - ще одного біженця. Коли він вийшов провести гостя, на вулиці на них накинулися четверо невідомих. Африканців оглушили електрошокером, зв`язали скотчем і відвезли в невідомому напрямку.

Потерпілі розповіли, що викрадачі вимагали від них інформацію про місцезнаходження їхнього товариша, який нібито заборгував злочинцям гроші в сумі 500 тис. євро. Заручників катували, прикладали до тіла розжарену праску й паяльник. При цьому їм давали їсти й пити, іноді обробляли рани, а на ніч приковували до батарей опалення.

Потім заручники взяли мобільний телефон одного з викрадачів й зателефонували до міліції.

Після звільнення іноземців помістили до районної лікарні. Медики діагностували у потерпілих термічні опіки різних частин тіла 2-3 ступеня.

Рани їм нанесли близько 10 днів тому.

«Зараз співробітники Управління боротьби з організованою злочинністю спільно зі слідчим управлінням встановлюють усіх осіб, причетних до викрадання й тортур потерпілих», - повідомив начальник Управління МВС Херсонської області Валерій Литвин.

Двоє зловмисників перебувають в Ізоляторі тимчасового тримання. Розпочато кримінальні провадження за ч.2 ст.127 Кримінального кодексу України (тортури) і ч.2 ст.146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Максимальне покарання, передбачене цими статтями - позбавлення волі строком до 5 років.