Керівник проекту ”Дорожній контроль” виїхав до Польщі

Керівник проекту ”Дорожній контроль” Ростислав Шапошніков через загрозу арешту та небезпеку для власного життя виїхав до Польщі та не планує найближчим часом повертатися до України.

Про це він сказав сьогодні кореспонденту УНІАН, зауваживши, що перебуває в Польщі з 11 грудня цього року.

”Арештували (Андрія) Дзиндзю, (Віктора) Смалія, сказали, що буду третім. Арештувати мене не встигли, бо виїхав”, - сказав він.

Шапошніков наголосив, що не планує повертатися до України не лише через загрозу арешту, але й через загрозу життю.

”Якщо не посадять, то вб`ють. Були такі прецеденти. В будь-якому випадку в Україну не можна повертатися”, - сказав він.

Також активіст зазначив, що поки не планує просити політичного притулку у польської влади, оскільки, за його даними, він ще не оголошений в міжнародний розшук.

”Думаю, що поки що просити не буду, оскільки, мабуть, мене офіційно не оголосили в розшук. Тому немає сенсу. Подам прохання про політичний притулок лише у крайньому випадку, якщо зрозумію, що мені ”кранти”, - сказав він.

Співрозмовник агентства також повідомив, що поки не розробив чіткий план подальших дій, зазначивши, що йому у Польщі допомагає Союз польських журналістів.

Шапошніков також зазначив, що Інтернет-газета ”Дорожній контроль”, котра викриває зловживання Дорожньої автоінспекції України, продовжить свою роботу.

”Частина людей у нас залишилася в Україні, в Києві, та поки будемо публікувати інформацію про події, які зараз мають місце - і про ДАІ, і про арешт Дзинзді та Смалія. А далі буде видно”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, журналіста та керівника ”Дорожнього контролю” з оперативної роботи Андрія Дзиндзю затримали 1 грудня, а його адвоката Віктора Смалія 9 грудня.

Пізніше суд арештував їх обох на 2 місяці.