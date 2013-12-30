ДАІшники затримали водія, підозрюваного у викраденні людини

На Волині працівники ДАІ затримали водія, який підозрюється у викраденні людини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, орієнтування щодо затримання автомобіля «Volkswagen Passat», водій якого розшукується Управлінням МВС у Рівненській області за підозрою у викраденні людини, працівники ДАІ Волині отримали о 3:30 в неділю 29 грудня.

Через 25 хвилин дане авто помітили працівники стаціонарного посту № 1 в селищі Цумань. Працівник ДАІ подав водієві знак про зупинку, однак той тільки збільшив швидкість. Правоохоронці розпочали переслідування автомобіля і через кілька хвилин затримали водія в дачному масиві села Струмівка Луцького району.

В ході перевірки документів було встановлено, що автомобілем «Volkswagen Passat» керує 35-річний водій, мешканець Луцька. При цьому водій знаходився за кермом у стані сп’яніння, підкреслили в ДАІ. В автомобілі було пошкоджене лобове та розбиті два правих бокових скла, в салоні виявлено дві біти.

На місце події була викликана слідчо-оперативну групу. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.