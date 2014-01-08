На Майдані Незалежності побили і облили зеленкою студента
09:44, 08 січня 2014Кримінал
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Запідозрили в ньому провокатора
У Києві на Майдані Незалежності мітингувальники побили, облили зеленкою та видворили за периметр площі студента одного із столичних вишів, запідозривши в ньому провокатора.
Як повідомили УНІАН в Шевченківському райуправлінні міліції Києва, після інциденту, який стався 7 січня удень, потерпілий зателефонував по спецномеру ”102” і повідомив про те, що сталося. Наряду міліції молодий чоловік пояснив, що у нього виник конфлікт із невідомими особами, який після словесної перепалки переріс у бійку.
Водночас, як зазначили у міліції, потерпілий відмовився писати заяву про скоєння проти нього правопорушення.
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