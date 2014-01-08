Кияни продовжують скаржитися на дії мітингувальників у столиці – МВС

Упродовж святкового тижня до міліції надійшло майже 70 скарг на протиправні дії учасників Євромайдану.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, «люди скаржаться на неможливість нормального пересування Майданом Незалежності та вулицею Хрещатик, щоб потрапити до установ та своїх помешкань».

Зокрема, за даними УЗГ МВС, до Шевченківського райуправління внутрішніх справ найчастіше громадяни повідомляли про факти нанесення тілесних ушкоджень (12), хуліганства (9) та крадіжки особистих речей (5).

Крім того, зафіксовані звернення про випадки шахрайства та пограбувань.

За всіма повідомленнями правоохоронцями проводиться перевірки. За їх результатами діям правопорушників буде дана відповідна правова оцінка.