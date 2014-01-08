Охоронці не пустили слідчих до Будинку профспілок

Активісти-охоронці Будинку профспілок не пустили у приміщення членів слідчо-оперативної групи для з`ясування причин та обставин пограбування двох волонтерок.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві.

“Охоронці Будинку профспілок не пустили слідчо-оперативну групу до Будинку профспілок, щоб з`ясувати обставини пограбування активістами Майдану двох волонтерів, пославшись на те, що вони не уповноважені пропускати міліцію без дозволу комендатури Майдану”, - зазначили у ВЗГ.

Водночас у міліції повідомили, що до правоохоронних органів вийшов один з комендантів Будинку профспілок і на прохання дозволити пройти відповів, що їхнє питання буде розглянуто на засіданні комендатури.

Як повідомляв УНІАН, Шевченківське райуправління Головного управління МВС України в місті Києві розпочало кримінальне провадження за фактом пограбування волонтерів на Майдані Незалежності в Києві 31 грудня 2013 року.

За даними Управління громадських зв`язків МВС України, ”31 грудня до міліції звернулася волонтерка благодійного фонду із заявою, що мітингувальники – охоронці у Будинку профспілок - відібрали в неї особисті речі та скриньки з благодійними внесками”.

Кримінальне провадження розпочате за ознаками ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального Кодексу України. За скоєння цього злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Триває досудове розслідування.