У ДАІ спростовують інформацію про побиття учасника Автомайдану

У столичному управлінні Державтоінспекції спростовують інформацію про побиття інспектором одного з учасників Автомайдану.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ м.Києва, інцидент стався біля контрольного пункту ДАІ «Пирогово».

Інспектор через порушення правил рядності руху зупинив автомобіль TOYOTA FJ CRUISER з індивідуальним номерним знаком «ПОЯРКОВ». Інспектор підійшов до водія, назвався і пояснив йому причину зупинки та попросив надати для перевірки відповідні документи (посвідчення водія, технічний паспорт). В ході перевірки у відповідних базах ДАІ з’ясувалось, що водій вищеназваного автомобіля вже неодноразово порушував правила дорожнього руху (не зупинявся на вимогу працівника міліції). Враховуючи це, інспектор склав два протоколи про порушення, й водієві було запропоновано передати посвідчення водія, щоб долучити його до матеріалів справи про адміністративні порушення. «Водій Поярков категорично відмовився виконати цю законну вимогу, не погодився підписувати протоколи, висловлював своє незадоволення діями інспектора і почав телефонувати знайомим», - стверджують в УДАІ.

Через деякий час до КП прибуло близько півтора десятка машин. Їх водії припаркували транспорт на узбіччі з порушенням правил. «Громадяни, які прибули, почали перешкоджати діяльності наряду ДПС. Водії та пасажири цих авто підійшли до працівників ДАІ з ліхтариками та відеокамерами, почали хапати одного з інспекторів за форменний одяг, світити йому в обличчя. Ці дії, без сумніву, можна оцінити, як перешкоджання виконанню службових обов’язків співробітникам міліції. Згодом один з тих, що прибув, який назвався помічником народного депутата, заявив, що співробітник ДАІ вдарив його в обличчя. На місце інциденту була викликана швидка допомога, і для детального огляду заявника його доставили в одну з лікарень міста», - сказано у повідомленні столичної Державтоінспекції.

При цьому у відомстві наголосили, що службовою перевіркою встановлено, що інспектор ДАІ нікому з учасників цієї події тілесних ушкоджень не наносив.

На місці вказаної події працювала слідчо-оперативна група Голосіївського райуправління столичної міліції. Проводиться детальна перевірка дій всіх учасників.

Разом з тим, як повідомляла 6 січня «Українська правда», на трасі під Києвом працівники ДАІ затримали одного з активістів Автомайдану Сергія Пояркова, намагалися забрати водійські права та підписати протокол про відмову від зупинку на вимогу інспектора.

«Після того як на місце події оперативно з`їхалися активісти Автомайдану, один з працівників ДАІ – Володимир Морайченко - вдарив палицею Андрія Теліженка - помічника нардепа Андрієвського», - повідомляла «Українська правда».

«Йому викликали «швидку», Теліженка забрали до лікарні», - зазначив Булатов.

Активісти із посиланням на лікаря, який оглядав Теліжека, повідомили, що у нього діагностували забій нижньої щелепи.

Разом з тим Пояркова відпустили, виписавши йому повістку на 10 січня у кримінальному провадженню від 3 січня 2011 року.