Вихованці Свято-Вознесенського монастиря колядували в МВС

Напередодні Старого Нового року в міліцейському відомстві побували вихованці великої родини Свято-Вознесенського Банченського чоловічого монастиря з Чернівецької області.

Як повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, діти в яскравих новорічних костюмах подарували представникам правоохоронного відомства на чолі з міністром Віталієм Захарченком гарний різдвяний настрій, радісні усмішки, а також на деяку мить перенесли їх у дитинство.

Особливо яскраві враження справили релігійні композиції «Во Вифлеємі» та «З Різдвом Христовим!».

Єпископ Банченський, вікарій Чернівецької єпархії Лонгін зазначив, що вихованці монастиря щодня відчувають підтримку вартових правопорядку відомства, очільником якого є Віталій Захарченко.

«Найголовніше, що у цієї людини сильна віра в Бога. Це відчувається всім нам і це нам дуже близько. МВС допомагає нашим діткам, адже з 405 вихованців монастиря - колись покинутими батьками напризволяще, 180 є інвалідами або ж тими, хто потребує повсякденної допомоги та уваги», - продовжив він.

У свою чергу глава відомства Віталій Захарченко подякував дітям за прекрасне виконання новорічної концертної програми та від себе особисто, членів колегії міністерства, а також всіх співробітників міліції привітав дітвору з новорічними та різдвяними святами.

«Дуже сподіваюся, що і в цьому році випаде можливість знову побувати у вас в гостях. І як завжди, буду радий новому спілкуванню з вами - дітьми прекрасними і талановитими», - підсумував Віталій Захарченко.

З рук керівника МВС вихованці Свято-Вознесенського Банченського монастиря отримали подарунки.