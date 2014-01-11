На Євромайдані охоронці побили і пограбували журналіста

У міліцію Кременчука (Полтавська обл.) звернувся місцевий 41-річний кореспондент одного з друкованих видань Києва і повідомив, що його пограбували і побили на Євромайдані в столиці.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Полтавського облуправління міліції, чоловік повідомив, що 7 січня в наметовому містечку на Майдані Незалежності в Києві двоє невідомих, які представилися «охоронцями майдану», завдали йому тілесних ушкоджень, забрали мобільний телефон і 300 грн.

За фактом звернення журналіста внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Почато кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж, поєднаний з насильством). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Сам постраждалий Анатолій Шолудько розповів УНІАН, що є кореспондентом київського друкованого видання «Слово Просвіти» і на Майдані фотографував різних людей, а останнім часом став помічати, що там почали з`являтися люди, які «прийшли не за покликом серця, а за гроші».

«Вони ж постійно там розпивали спиртні напої і ходили п`яні, чим дискредитували саму ідею. 7 січня я почав знімати на свій телефон цих п`яних. До мене підійшов якийсь «Іванич», який називав себе командиром охоронців Майдану і попередив, щоб я припинив фотографування і йшов звідси. Загрожував мене винести, якщо я не підкорятимуся. Через деякий час до мене підійшли двоє людей, які представилися «охоронцями» і вивели мене за Майдан. Потім вони силою мене затягнули в двір, заламали руки, випотрошили кишені. Забрали майже 300 гривень, мобільний телефон. Хоча їх відразу цікавив тільки мобільний з фотографіями», - заявив Шолудько.