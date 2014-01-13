Прокуратура розслідує події біля Святошинського РВВС
10:09, 13 січня 2014Кримінал
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Які відбулися в ніч на 11 січня
Прокуратура Києва проводить розслідування за фактами подій у Святошинському районі столиці, де у тому числі стався інцидент з екс-міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком.
Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, на даний час завершується проведення першочергових слідчих дій.
«Правоохоронці ретельно вивчають наявні відеозаписи з місця подій під Святошинським райуправлінням міліції, на яких можуть бути відеодокази обставин отримання Луценком тілесних ушкоджень», - повідомила прес-секретар столичної прокуратури Яна Соболевська.
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