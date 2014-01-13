Прокуратура розслідує події біля Святошинського РВВС

Прокуратура Києва проводить розслідування за фактами подій у Святошинському районі столиці, де у тому числі стався інцидент з екс-міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, на даний час завершується проведення першочергових слідчих дій.

«Правоохоронці ретельно вивчають наявні відеозаписи з місця подій під Святошинським райуправлінням міліції, на яких можуть бути відеодокази обставин отримання Луценком тілесних ушкоджень», - повідомила прес-секретар столичної прокуратури Яна Соболевська.