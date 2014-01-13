Біля суду міліціонери діяли в рамках закону – Ратушняк. Відео

Біля Києво-Святошинського суду міліціонери діяли в рамках закону. Про це заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк розповів іноземним дипломатам про хронологію подій, які мали місце 10 січня біля будівель Києво-Святошинського суду та Святошинського райуправління міліції.

У МВС наголошують,що іноземним дипломатам були продемонстровані відеоматеріали з місця подій біля будівель суду та міліції, а також надані необхідні коментарі.

За словами Віктора Ратушняка, учасники акції біля суду вимагали від судді ухвалити рішення про звільнення підсудних з-під варти у залі суду. Таким чином, протестувальники здійснювали тиск на суддю, спонукаючи його не до прийняття законного рішення, а лише такого, яке задовольнить учасників пікетування суду. Коли ж конвойний підрозділ почав транспортування засуджених до СІЗО, учасники мітингу заблокували рух авто, кидали у бік правоохоронців різноманітні предмети, пошкодили скло транспортного засобу.

«Тут ми можемо говорити про наміри захоплення автомобіля конвойної служби та звільнення засуджених», – наголосив Віктор Ратушняк.

У зв’язку з цим заступник Міністра внутрішніх справ ознайомив послів іноземних держав з окремими положеннями Закону України «Про міліцію». Відповідно до вимог ряду статей цього Закону, працівники міліції мають право застосовувати спеціальні засоби і навіть зброю для захисту себе від нападу, а також для припинення порушень громадського порядку. Зокрема, стаття 15 Закону регламентує застосування працівниками міліції табельної вогнепальної зброї, проте правоохоронці діяли стримано.

Іноземним дипломатам були продемонстровані відеоматеріали з місця подій біля суду та районного управління міліції, а також надані необхідні коментарі. Зокрема, в частині щодо побиття екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка на основі відео було зроблено висновок, що під час спілкування із працівниками міліції та безпосередньо після нього тілесних ушкоджень правоохоронці йому не спричиняли.

Віктор Ратушняк також зазначив, що в обстановці, яка склалася біля будівлі суду, працівники міліції діяли в рамках своїх повноважень та у відповідності із Законом України «Про міліцію».

Додамо, що зустріч відбувалася в будівля МЗС України. У брифінгу взяли участь посли 26 країн Європи, а також Великобританії, Канади, США та Євросоюзу.