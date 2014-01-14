Міліція викрила цех в якому нелегали шили „липовий” Adidas і Nike

У Овідіопольському районі Одеської області виявлено підпільний цех, в якому шили підроблений спортивний одяг під відомі марки Adidas і Nike.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, нелегальне підприємство з пошиття контрафактного верхнього одягу викрили співробітники Овідіопольського районного відділу міліції.

Цех облаштували в селищі Авангард – на території складських приміщень, які здавалися в оренду 33-річному уродженцю однієї з азіатських країн.

«Він налагодив бізнес без оформлення відповідних дозвільних документів. Складські приміщення служили працівникам-нелегалам місцем для роботи і проживання. Працівники спали в непровітрюваних комірках на збитих із дошок двоповерхових стелажах. Їжу готували у брудній кухні на газовій плиті. Всі приміщення були маленькими і були в антисанітарному стані», - повідомили у відділі.

На момент обшуку (минулого тижня) в цеху працювали 29 чоловік, всі - вихідці з країн Південно-Східної Азії, які нелегально проживають на території України.

Нелегали шили теплі жіночі куртки під логотипом відомих торгових марок Adidas і Nike. Як повідомили у міліції, для забезпечення діяльності на підпільному підприємстві було встановлено 37 швейних машин, використовувалося близько 300 лекал і 1,5 тис. заготовок для виготовлення товару. У цеху міліція також виявила більш як 500 готових до реалізації болонєвих курток, 112 рулонів різного кольору тканини, 115 рулонів синтепона і більш як 1,2 тис. бобін із різноколірними нитками.

За словами начальника Овідіопольського РВ майора міліції Івана Іщенка, в даний час цех закрито. Здійснюється вилучення виготовленої продукції та устаткування. Встановлено, що підробки виготовлялися на цьому виробництві майже півроку. Контрафактна продукція щодня сотнями одиниць реалізовувалася на ринках Одеси і області.

Діяльність організатора підпільного підприємства кваліфікується за ч. 2 ст.229 (незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, здійснене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Відповідальність за такий вид злочину передбачає сплату штрафу в розмірі від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк від двох до п`яти років із конфіскацією відповідної продукції, знарядь і матеріалів, які призначені для її виготовлення.

Зараз правоохоронці також вживають заходи щодо відправлення нелегалів з України на батьківщину.