УБОЗ Закарпаття взяв на хабарі одного з керівників податкової

Державний чиновник зажадав 5000 доларів за сприяння ужгородському підприємцю в отриманні ліцензії на право торгівлі.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, працівники Закарпатського Управління по боротьбі з організованою злочинністю одержали оперативну інформацію про те, що заступник начальника одного з управлінь Головного управління Міністерства доходів і зборів у Закарпатській області вимагає від ужгородського приватного підприємця неправомірну вигоду за позитивне вирішення питання, що входить в його функціональні обов′язки.

Зокрема, підприємцеві була потрібна ліцензія на роздрібну торгівлю підакцизними товарами. «Податковий» чиновник погодився посприяти у вирішенні цього питання, назвавши суму в п′ять тисяч доларів.

Першу частину обумовленого хабара в розмірі 1000 доларів дерслужбовець одержав, решту мав одержати під час зустрічі з «клієнтом». Однак у справу втрутилися оперативники закарпатського УБОЗу.

В ході реалізації оперативної інформації біля одного з кафе Ужгорода «убозівці» затримали згаданого чиновника під час отримання ним другої частини хабара в розмірі 4000 доларів США. Речовий доказ – гроші міліціонери знайшли на задньому сидінні іномарки фігуранта справи.

Підозрюваний в одержанні неправомірної вигоди (хабара) держслужбовець затриманий в порядку ст.208 Кримінально-процесуального Кодексу України та поміщений в ізолятор тимчасового тримання. Дана подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Всі обставини цієї резонансної справи повинно з′ясувати слідство, а остаточну крапку поставить суд.