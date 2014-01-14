СБУ не перешкоджатиме перебуванню в Україні Шустеру

Служба безпеки України не має наміру перешкоджати перебуванню на території України журналісту Савіку Шустеру та політтехнологу Ігорю Шувалову.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, “питань щодо перебування на території України Шувалова і Шустера в СБУ немає”.

“Вони не матимуть жодних перешкод, якщо захочуть потрапити на територію нашої держави”, - запевнили в СБУ.

Довідка УНІАН. Сьогодні газета «Вести» написала, що 13 січня в українських політичних і журналістських колах почали розповсюджуватися чутки про заборону на в`їзд до України російському громадянинові Ігорю Шувалову (політтехнологу, близькому до глави Адміністрації Президента Сергію Льовочкіну) і телеведучому, громадянинові Італії Савіку Шустеру.

Цю інформацію «Вестям» нібито підтвердило джерело в Партії регіонів.