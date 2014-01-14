В Раді з'явився новий законопроект щодо амністії євромайданівців

Позафракційний народний депутат Сергій Міщенко зареєстрував у Верховній Раді України проект закону про звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які були учасниками мирних зібрань, що відбувалися з 21 листопада по 1 грудня 2013 року.

Текст законопроекту на сайті парламенту поки не обнародуваний.

Як передає кореспондент УНІАН, у коментарі журналістам у парламенті Міщенко зазначив, що його законопроект дозволяє звільнити усіх осіб, які були учасниками мирних акцій протесту з 21 листопада по 1 грудня 2013 року й отримали підозри про вчинення злочинів. У законопроекті містяться прізвища 9 таких осіб, додав депутат.

“Далі вказується механізм, як це робиться (яким чином їх мають звільнити від відповідальності — УНІАН). Те, що вимагає зараз влада, сказати який механізм, чого немає в тому законі (прийнятому раніше парламентом щодо недопущення переслідування та покарання мітингувальників — УНІАН)”, - зауважив Міщенко.

Він додав, що у своєму законопроекті вказує, за допомогою яких конкретних розділів і параграфів Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів має виконуватися той закон.

“Щоб уже влада не могла сказати, немає у нас механізму”, - зазначив депутат.

Крім того, додав він, законопроектом вносяться зміни до статті 48 Кримінального кодексу, якими встановлюється, що особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності у випадку, якщо стосовно вчинених неї діянь прийнято спеціальний закон.

Міщенко наголосив, що у законопроекті чітко виписані механізми його виконання.

Водночас, відповідаючи на запитання стосовно вже ухваленого подібного закону, Міщенко, зокрема, зазначив, що його законопроект пропонує інший механізм, який не дасть можливості сказати, що виконати цей закон неможливо.

Як повідомляв УНІАН, закон ”Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування і покарання осіб щодо подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань” було прийнято Верховною Радою, підписано Президентом Віктором Януковичем і він набув чинності 26 грудня.

Закон передбачає звільнення від відповідальності осіб, які були учасниками акцій протесту і масових заходів, починаючи з 21 листопада 2013 року. Всі кримінальні і адміністративні провадження, відкриті за даними подіями, підлягають закриттю. Крім того, осіб, яких було притягнуто до кримінальної відповідальності за вищевказані події, має бути звільнено від відповідальності.

Водночас у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ вважають, що закон про амністію учасників Євромайдану неможливо «застосувати на практиці через відсутність в законодавстві механізмів його реалізації».

Довідка УНІАН. У Києві з 21 листопада проходять багатотисячні акції проти політики української влади.

Після жорстокого розгону Євромайдану в ніч на 30 листопада в Києві на вулиці столиці в неділю, 1 грудня, вийшли понад півмільйона осіб.

Однак 1 грудня майже півтисячі молодиків спортивної статури прорвали кордон міліції та імітували штурм Адміністрації Президента. Вони поводились досить агресивно. Журналісти, які перебували на місці події, зазначали, що провокатори вигукували гасла українською, а розмовляли між собою російською мовою.

Потім міліція Києва повідомила, що розслідує 11 кримінальних проваджень щодо подій, пов`язаних із захопленнями адмінбудівель, іншими інцидентами, що сталися 1 грудня в центрі столиці. У рамках розслідувань цих проваджень було затримано 9 осіб.

