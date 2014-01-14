В МВС уже є результати експертиз по справі Чорновол

В МВС уже є результати експертиз, які можуть вказувати на осіб, які перебували в автомобілі під час конфлікту з Тетяною Чорновол. Проте оприлюднення цієї інформації може вплинути на покази потерпілої.

Про це повідомив заступник начальника ГСУ МВС України Олександр Гнатів.

За словами представника МВС, Тетяна Чорновол зараз знаходиться у лікарні та правоохоронці чекають, поки її звідти випишуть, щоб провести усі необхідні слідчі дії за її участі – це і впізнання, і слідчий експеримент, а також одночасний допит.

- Що стосується алібі деяких підозрюваних, то вся інформація ретельно перевіряється. Але ми ніколи і не стверджували, що всі підозрювані знаходилися на місці скоєння злочину. Для того слідство і потрібне, щоб встановити ступінь участі кожного підозрюваного у вчиненні злочину, - каже Олександр Гнатів.

- Наразі ми не можемо оприлюднити результати експертиз, які дають відповідь на питання, хто знаходився в автомобілі Тетяни Чорновол, щоб це не вплинуло на покази потерпілої, з якою планується проведення слідчих дій після її одужання, - підкреслив заступник начальника ГСУ МВС України.