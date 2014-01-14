У Львові пацієнтка психлікарні повідомила про „бомбу” в місті

У Львові пацієнтка психіатричної лікарні повідомила міліціонерам про можливість вибуху в місті бомби.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівського міського управління міліції, 13 грудня близько 20.00 оператор лінії «102» отримав повідомлення від невідомої особи про можливий вибух бомби у місті Львові. Жінка зателефонувала з мобільного телефону та вказала одинадцятизначний код активації вибухового пристрою, після чого поклала слухавку. При цьому час та місце спрацювання вибухового пристрою вона не повідомила.

Як зазначається у повідомленні, оскільки жодної інформації про можливе місце знаходження бомби жінка не повідомила, співробітники Львівського міського управління міліції насамперед почали встановлювати особу анонімного абонента.

Проведеними заходами було встановлено, що анонімний дзвінок про замінування здійснила 34-річна пацієнтка однієї з львівських лікарень, яка приїхала на лікування до Львова з одного із районів Львівської області.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об`єктів власності)

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, жінка, яка повідомила про „вибух бомби” проходить курс лікування у психіатричній лікарні Львова.