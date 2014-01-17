В Нових Петрівцях правоохоронці надали допомогу активісту

Активісту в селі Нові Петрівці стало зле і співробітники правоохоронних органів надали йому необхідну допомогу.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області.

”Сьогодні вранці під час несення правоохоронцями охорони громадського порядку в селі Нові Петрівці до працівників патрульної служби міліції звернувся один із місцевих мешканців.

Чоловік, підійшовши до працівників міліції, почав вимагати пропустити до його місця проживання колонну прочан, які несли плакати із зображенням зовсім нерелігійного змісту. Вартові порядку намагалися роз’яснити громадянину, що плакати неетичного характеру та чоловік, не слухаючи їх, почав чіплявся до міліціонерів і щось вигукував в їхню адресу. Раптом чоловік впав на коліна і демонстративно почав волати про те, що йому зле. Правоохоронці підхопили його та занесли до автобуса, аби той не лежав на землі. Після чого покликали його дружину, яка разом з ним поїхала до місцевої лікарні”, - сказано у повідомленні.

Медики надали хворому кваліфіковану допомогу, стан здоров’я чоловіка стабільний, стверджують у міліції.

Раніше ЗМІ поширили інформацію, що учасники акції «За Україну без крові і тиранії!», які проводять регулярні колядування і молитви у селі Нові Петрівці, неподалік «Межигір’я», заявили про побиття бійцями «Беркута» одного з місцевих жителів.