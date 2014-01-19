Через сутички у Києві міліція відкрила провадження



Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом масових заворушень у Києві, які відбуваються на вул. Грушевського.

Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України.

Раніше Міністерство внутрішніх справ України розповсюдило заяву із закликом до учасників масових заходів не порушувати громадський порядок. Як зазначили в МВС, «агресивно налаштовані учасники масових заходів у столиці провокують працівників міліції, які несуть службу з охорони громадського порядку, до активних дій, проте правоохоронці утримуються від застосування сили».

Водночас, правоохоронці нагадали, що всі протиправні дії фіксуються з допомогою відеокамер, після чого їм буде дана відповідна правова оцінка. МВС України закликало організаторів та учасників масових акцій утриматися від порушень чинного законодавства, оскільки за це передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.