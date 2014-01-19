40 міліціонерів потрапили до лікарні через сутички у Києві

У Києві під час сутичок постраждали вже понад 70 правоохоронців. Про це повідомляє управління зв’язків з громадськістю МВС України.

У міліції сказали, що близько 40 правоохоронців госпіталізували до лікарень.

Раніше повідомлялося, що під час суточок постраждало понад 30 правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, сутички між протестувальниками та правоохоронцями в центрі Києва на вулиці Грушевського не вщухають вже кілька годин. Вони почалися після того, як радикально налаштовані мітингувальники вирішили прорватися через кордон міліції.

У Києві протягом більш як місяця обмежено доступ громадян в урядовий квартал. Зокрема, перекрита вантажівками та автобусами вулиця Грушевського та вулиця Інститутська.