У постраждалих правоохоронців - черепно-мозкові травми, різані рани і переломи

Начальник Центрального госпіталю МВС Ганна Коваленко заявляє, що у потерпілих на вулиці Грушевського правоохоронців діагностовано опіки шиї та обличчя, закриті черепно-мозкові травми, різані рани м’яких тканин, переломи, забиття та отруєння газом невідомого походження.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, один із госпіталізованих отримав глибокі колото-різані рани та закриту черепно-мозкову травму, після поранення він втратив багато крові.

За його словами, «під час охорони громадського порядку на вулиці Грушевського побачили, як у солдат почали кидати пляшки із запальною сумішшю. Ми вишикувались попереду солдат. Тоді активісти почали наступ, били палками, камінням. Мене вдарили по голові, і я впав. Потім мене затягнули у натовп, зірвали шолом та бронежилет. На щастя, вчасно підбігли медики. Вони витягли мене із натовпу та донесли до карети швидкої».

Як нагадали в міліції, близько 100 працівників органів внутрішніх справ звернулися за медичною допомогою після масових заворушень біля Європейської площі у столиці. 61 з них госпіталізовано.