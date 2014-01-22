У міліції підтверджують факт загибелі людини під час сутичок у Києві на вулиці Грушевського.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, встановлюються причини та обставини загибелі чоловіка.

За даними міліції, о 6.30 від лікаря швидкої допомоги надійшло повідомлення про те, що в пункті надання медичної допомоги, створеного мітингувальниками, знаходиться тіло померлого чоловіка. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, а також судово-медичні експерти, які з’ясовують обставини та характер нанесених йому травм і тілесних ушкоджень.