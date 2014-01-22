Дії «Беркута» обумовлені забезпеченням безпеки правоохоронців

Активні дії спецпідрозділу МВС «Беркут» на вулиці Грушевського в центрі Києава обумовлені необхідністю забезпечення безпеки правоохоронців.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС.

Як ідеться у повідомленні, міліція вилучила каністри з невідомою речовиною, яку мітингувальники планували використати проти правоохоронців на вулиці Грушевського. У міліції з’явилася інформація про те, що учасники акції мають намір використати невідому хімічну речовину, якою планують спричинити міліціонерам опіки. Аби унеможливити скоєння правопорушення, працівники органів внутрішніх справ відтіснили мітингувальників та вилучили каністри.