У ВР зареєстровано два законопроекти щодо скасування новоприйнятих законів

У Верховній раді України сьогодні зареєстровано два законопроекти, які скасують новоприйняті закони щодо заочного кримінального провадження та так званий Закон ”Олійника-Колесніченка”.

Згідно з повідомленням прес-служби парламенту, ініціатором законопроекту є народний депутат від фракції ”Батьківщина” Володимир Яворівський.

Так, «Проект Закону про визнання таким, що втратив чинність, Закону України про внесення змін до Закону України ”Про судоустрій і статус суддів” та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян» зареєстрвоано під номером 4005, це так званий Закон ”Олійника-Колесніченка”.

«Проект закону про визнання таким, що втратив чинність, Закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо заочного кримінального провадження) зареєстрвоано під номером 4006.

Крім того, у прес-службі народного депутата Ігоря Єремеєва повідомили, що позафракційні народні депутати підготували законопроект про визнання такими, що втратили чинність, восьми ”диктаторських законів”, прийнятих 16 січня.

”Законопроект про визнання ”диктаторських законів” такими, що втратили чинність, сьогодні підписаний позафракційними народними депутатами. Мова йде про скасування 8-ми з 10-ти законів, які набрали чинності 22 січня”, - повідомив Єремеєв.

”Він поданий на реєстрацію у ВР, однак через термінову і примусову евакуацію апарату Парламенту на робочому місці сьогодні немає жодної людини, яка б могла зробити реєстрацію!”, - зазначив депутат.

”Сподіваємось, що завтра наш законопроект буде зареєстровано”, - прокоментував Єремєєв.