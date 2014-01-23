Правових підстав для введення надзвичайного стану немає - адвокат

Правових підстав для введення надзвичайного стану в Україні немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив адвокат Сергій Телешов під час прес-конференції.

«Немає сьогодні надзвичайного стану, є ескалація за допомогою думок, чуток, сарафанного радіо. Правових підстав для надзвичайного стану немає. Міліції не дано було додаткових засобів для впливу на суспільство. З точки зору права, немає підстав говорити, що держава підходить до іншого стану. Немає стану, якого б не було, і він з`явився», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше у ЗМІ з`явилася інформація , що збираються підписи народних депутатів для проведення позачергового засідання парламенту з метою введення надзвичайного стану.

Пізніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв виключив ймовірність введення надзвичайного стану.