Перемир’я на Грушевського порушили мітингувальники – МВС

На вулиці Грушевського у м. Києві знову розпочалися масові заворушення. У бік міліціонерів летить каміння та пляшки з запалювальною сумішшю.

Про це повідомляє управління зв’язків з громадськістю МВС України.

Не зважаючи на тривалі перемовини опозиції та влади та попередні домовленості про перемир’я, неконтрольовані лідерами протестів, радикальні сили знову почали провокувати міліцію на застосування сили.

23 січня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко у зверненні до громадськості та особового складу МВС України запевнив, що міліція готова до мирного врегулювання конфлікту у разі виконання домовленостей, але ці заклики залишилися не почутими учасниками заворушень.