Під час штурму Чернігівської ОДА постраждало 10 міліціонерів

Чернігівська міліція заявила про 10 постраждалих правоохоронців під час штурму будівлі ОДА.

Про це йдеться в інформації, оприлюдненій Сектором громадських зв`язків УМВС в області.

Згідно з повідомленням, під час спроби захоплення адмінбудівлі агресивно налаштовані мітингувальники пошкодили вхідні двері та розбили шибки у декількох вікнах. Однак проникнення мітингувальникив всередину будівлі міліція не допустила.

У СГЗ також зазначають, що проти правоохоронців нападниками застосовувались світлошумові гранати, сльозогінний газ та предмети, пристосовані для завдання тілесних ушкоджень. При цьому понад 10 працівників міліції отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, їм було надано необхідну медичну допомогу.

Міліція вжила всі необхідні заходи для забезпечення охорони громадського порядку, йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці продовжують несення служби з охорони громадського порядку та безпеки навколо адмінбудівлі.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігові мітингувальники блокують приміщення облдержадміністрації. Сьогодні учасники акції протесту виламали вхідні двері до облдержадміністрації зі сторони Департаменту економічного розвитку на першому поверсі та розбили кілька вікон. Міліція застосувала проти них сльозогінний газ і світлошумові гранати.

За фактом замаху на захоплення приміщення Чернігівської ОДА слідчий відділ УМВС України у Чернігівській області відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 341 КК України – захоплення державних або громадських будівель чи споруд, розпочато досудове розслідування.