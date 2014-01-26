Голова районного осередку «Свобода» замовив вбивство - МВС

У Полтавській області працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю затримали голову районної партійної організації ВО «Свобода», який замовив кілеру вбивство депутата Полтавської облради та голову Машівської райдержадміністрації.

Як повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, причиною такого замовлення стали давні неприязні стосунки на підґрунті майнових непорозумінь. Першою жертвою мав стати голова однієї з районних державних адміністрацій регіону, а за ним – депутат облради.

Для цього зловмисник знайшов виконавця, а життя потерпілого оцінив у 5 тисяч доларів США. При зустрічі передав кілеру завдатку 400 доларів США, фотографії жертви, схему його будинку, необхідну інформацію про спосіб життя, а також автомат АКСУ із повним магазином набоїв.

Розуміючи ризики та серйозність справи, чоловік намагався дотримуватися конспірації. Для розмов із виконавцем видав спеціально придбаний мобільний телефон. Після декількох зустрічей із найманцем та обговорень всіх деталей було визначено дату вбивства.

На щастя, в перебіг подій вчасно втрутилися оперативники полтавського УБОЗу та надалі все йшло за планом правоохоронців.

В обумовлений день кілер пред’явив замовнику на телефоні фото нібито мертвого чоловіка та в підтвердження його смерті передав особисті речі потерпілого.

Коли чоловік переконався у смерті, він передав ще частину обумовленої суми – 400 доларів США, а решту обіцяв віддати пізніше.

За задумом фотографії мертвого зловмисник мав показати депутату обласної ради та пригрозити, що з ним він покінчить так само. За право залишитися живим потерпілий повинен сплатити 900 тисяч гривень.

Однак позбавити життя своїх ворогів йому так і не вдалося. Зловмисника викрито працівниками УБОЗ. Наразі він затриманий в порядку статті 208 КПК України та вирішується питання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за п. 11 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією цієї статті - довічне позбавлення волі.