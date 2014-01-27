Під Києвом невідомі заблокували проїзд міліціонерам

У місті Васильків на Київщині невстановлені особи заблокували проїзд автотранспорту патрульної служби міліції, який рухався у напрямку столиці з метою заступити на службу із охорони громадського порядку та замінити наявний особовий склад, який закінчив чергування.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області.

За даними ВЗГ, це сталося вчора, 26 січня.

«Невстановлені особи, які діяли спільно, умисно перегородили дорогу підрозділам міліції палаючими автомобільними покришками та приватними автомобілями, чим заблокували рух службового автотранспорту у колоні», - заявили у ГУ МВС.

Співробітниками слідчого відділення Васильківського міськвідділу міліції відкрито кримінальне провадження за фактом блокування роботи співробітників місцевої міліції за ч.1 ст.279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає від накладення штрафу до обмеження волі на строк до трьох років, зазначається в повідомленні.