Експерти Європейської комісії зустрілися з українськими правоохоронцями

З експертною місією в Києві побували представники Європейської комісії, які провели зустріч з працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю (ДСБЕЗ ) МВС.

Про це повідомляє управління зв’язків з громадськістю МВС України.

Перед правоохоронцями виступили європейські експерти: представник Служби розслідувань фінансових злочинів при МВС Литовської Республіки Ігоріс Кржековскіс і керівник підрозділу боротьби з економічними злочинами Європолу Карл Ван Хойкел.

Відкриваючи захід, начальник Департаменту ДСБЕЗ МВС України Сергій Міщенко відзначив важливість регулярних контактів із зарубіжними колегами.

«Мета експертної місії - дати нам рекомендації з удосконалення інформаційного забезпечення роботи, пов'язаної з пошуком та ідентифікацією майна, отриманого злочинним шляхом, а також вивчення методів ефективного розслідування злочинів економічної спрямованості та їх запобігання», - зазначив Сергій Геннадійович.

Під час свого виступу Карл Ван Хойкел не тільки навів цікаві з професійної точки зору приклади розкриття неординарних злочинів, а й розповів про ту методичну, інформаційну та технічну допомогу, яку надає ця організація правоохоронцям різних країн. За його словами, особливо важливо, що Європол співпрацює не тільки з державами - членами ЄС, а й з іншими країнами.

«Що стосується України, то контекст такої співпраці може бути широким, - розповів пан К. Ван Хойкел. - Ми можемо надавати нашим партнерам з правоохоронних органів серйозну аналітичну інформацію, підтримувати та фінансувати зустрічі оперативників, пов'язані з розслідуванням конкретних справ, надавати допомогу технічними засобами при проведенні розслідувань деяких категорій злочинів».

Істотним є те, що Європол дає можливість одночасно й оперативно контактувати з представниками поліцій багатьох країн, які працюють в штаб-квартирі Європолу в Гаазі (Нідерланди).

За словами Ігоріса Кржековскіса, співпраця з українською стороною здійснюється досить плідно, результатом чого стали виявлені схеми злочинної діяльності, що сприяло арешту рахунків і конфіскації коштів, здобутих незаконним шляхом.

Пан І. Кржековскіс оптимістично оцінив подальші перспективи взаємовигідних контактів між підрозділами, які борються з економічним криміналом у Литві та Україні. - Радує відкритість для співробітництва українських правоохоронних органів, ми бачимо зацікавленість в здійсненні обміну інформацією і досвідом, - сказав він. - Ураховуючи контакти останніх кількох років, думаю, що взаємодія буде більш активною.

Підводячи підсумки спільної роботи, начальник ДДСБЕЗ МВС України Сергій Міщенко повідомив, що рекомендації європейських експертів будуть використані для підвищення ефективності роботи, поліпшення взаємодії з міжнародними правоохоронними структурами та адаптації до європейського законодавства в галузі боротьби зі злочинністю.