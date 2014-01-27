В міліції заявляють про мародерство в кабінетах Івано-Франківської ОДА

На Прикарпатті зафіксовано випадки мародерства із робочих кабінетів працівників обласної державної адміністрації.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, крадіжки сталися першої ночі після захоплення Івано-Франківської ОДА учасниками масових протестів. Вночі невідомі зламали дверні замки до кількох кабінетів на шостому, сьомому та восьмому поверхах адмінприміщення та викрали колекційні фотоапарати і цінні речі.

„Колекція фотографа ОДА налічує понад 90 раритетних фотоапаратів, серед яких є досить рідкісні зразки. Цінну колекцію працівник прес-служби збирав не один рік”, - наголошується у повідомленні.

"Фотоапарати до колекції мені дарували колеги, - говорить фотограф, - серед них - чимало журналістів". За його словами, з колекції вкрали три фотоапарати «ФЕД» радянського виробництва та досить рідкісну в Україні японську професійну фотокамеру.

25 січня активісти майдану затримали одного чоловіка, який за їхнім твердженням займався мародерством. Серед вилучених у нього викрадених речей було виявлено і два раритетних фотоапарати. Затриманому оголошено про підозру у скоєнні крадіжок, наразі вирішується питання про обрання стосовно нього міри запобіжного заходу.