У Криму підприємець свідомо не виплачував працівникам зарплату

Борг перед працівниками лікувально-оздоровчого комплексу одного з курортних міст Криму склав понад півтора мільйона гривень. Факт порушення трудового законодавства був задокументований співробітниками кримського Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю (УДСБЕЗ).

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«Встановлено, що керівництво підприємства безпідставно не виплачувало заробітну плату працівникам. При цьому кошти установи витрачалися на оплату рахунків, які не є першочерговими, – прокоментував начальник УДСБЕЗ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим полковник міліції Едуард Онацький. - Таким чином, працівникам підприємства завдано збитків на загальну суму 1 мільйон 581 тисяча гривень».

Впродовж тривалого часу працювали без оплати праці кримчани і на великому державному підприємстві в галузі хлібопродуктів. Посадові особи держпідприємства безпідставно і умисно не виплачували працівникам заробітну плату, в результаті чого виникла заборгованість на загальну суму понад 230 тисяч гривень.

Факт порушення трудового законодавства був задокументований співробітниками УДСБЕЗ і на підприємстві зі збору та обробки металобрухту. За десять місяців 93 працівникам не виплачено зарплату на суму 292 тисячі гривень. Генеральному директору підприємства на даний час повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Відомості про зазначені факти кримінальних правопорушень територіальними слідчими підрозділами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.175 Кримінального кодексу України (невиплата заробітної плати). Проводиться досудове розслідування.

Недбайливим керівникам загрожує штраф або позбавлення волі строком до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.