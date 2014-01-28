Суд закрив одне провадження проти активіста Андрія Дзиндзі

27 січня Шевченківський районний суд міста Києва закрив одне кримінальне провадження стосовно активіста Андрія Дзиндзі за підозрою його у кримінальних правопорушеннях, вчинених ним 1 грудня біля Адміністрації президента.

Як наголошують у міліції, проте, активіст залишається підсудним та підозрюваним у інших кримінальних провадженнях.

Зараз у Святошинському районному суді Києва триває розгляд справи за обвинуваченням А. Дзиндзі та ще одного активіста у хуліганських діях на одному зі столичних штрафмайданчиків, внаслідок чого тоді постраждав його працівник.

Також А. Дзиндзя залишається підозрюваним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).