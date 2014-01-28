На Київщині невідомі підпалили офіс Партії регіонів

28 січня о 06:00 до чергової частини Переяслав-Хмельницького міського відділу міліції, що на Київщині, надійшло телефонне повідомлення про те, що будинку по вулиці Богдана Хмельницького сталася пожежа.

Як повідомили в обласному управлінні міліції, за вказаною адресою прибули правоохоронці та пожежники. Горіло одноповерхове приміщення, в якому був розміщений офіс районної політичної організації Партії регіонів.

Силами співробітників ДСНС пожежа відразу була ліквідована і вогонь не встиг перекинутись далі, адже під загрозою опинились сусідні будівельні споруди, які впритул прилягають до охопленого вогнем офісу – приміщення банківської установи та товариства з обмеженою відповідальністю, приміщення районного сектору з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, кабінет приватного нотаріуса, кав’ярня.

Під час огляду місця пожежі правоохоронці виявили пошкоджене скло віконної рами офісу, а на підлозі залишки розбитої скляної пляшки. Внаслідок пожежі вогнем знищено штори, стіл з паперами, пошкоджена оргтехніка, частково обгоріла стіна біля вікна.

Наразі слідчим відділенням Переяслав-Хмельницького МВ ГУМВС України відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі від трьох до десяти років позбавлення волі. Досудове слідство триває.