У Луганську взяли наркоторговця

У Луганську правоохоронці затримали 34-річного наркоторговця, що встановив десятки кіосків з продажу курильних сумішей і «солей» в Луганській і Донецькій областях.

Як повідомили УНІАН сьогодні у відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Луганській області, вийти на організатора незаконного бізнесу допомогли небайдужі громадяни.

«Одне за одим в міліціюнадходили повідомлення про нові торгові точки. В ході проведення перевірок з вказаних кіосків було вилучено величезну кількість психотропних речовин (курильних сумішей і «солей»)», - розповів начальник Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків ГУ МВС України в області полковник міліції Костянтин Константінов.

Згідно з висновками проведених експертиз, до складу вилучених сумішей входять речовини, які є структурними аналогами психотропних речовин, серед яких метанон (що відноситься до категорії особливо небезпечних психотропних речовин, заборонених до обігу) і хімічної речовини кетамін, вільний обіг якого також заборонений.

У ході проведення санкціонованих обшуків, зокрема, вдома у організатора наркобізнесу, співробітниками міліції вилучено 501 пакет з курильними сумішами – (за цінами чорного ринку - вартість близько 300 тис. грн), майже 1 млн грн готівкою і на банківських картах, а також 1 кг золота і 15 мобільних телефонів.

За фактом зберігання і збуту курильних сумішей відкрито 10 кримінальних проваджень, які зараз об`єднані в одне за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання і збут наркотичних, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення свободи на термін від 6 до 10 років.

Організаторові наркобізнесу судом м. Луганська обрано запобіжний захід у вигляді застави в 340 тис. грн, який він вніс того ж дня.

Продовжується досудове розслідування.