Провідні юристи створили Комісію з розслідування порушень прав людини в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції активіст Громадського сектора Євромайдану Володимир В’ятрович.

За його словами, метою створення комісії є розслідування порушень прав людини під час реалізації громадянами права на мирні зібрання, починаючи з 30 листопада 2013 року.

За його словами, комісія буде першим кроком до «трибуналу над злочинцями, винними у вбивствах, каліцтвах, катуваннях та викраденнях громадян».

«Щоб убезпечитись від повторення ситуації, яка зараз відбувається в Україні, необхідно задокументувати злочини, які відбуваються, і дати їм юридичну оцінку в рамках як українського, так і міжнародного законодавства. Саме для цього ми оголошуємо сьогодні про створення громадської комісії з розслідування порушень прав людини в Україні», - сказав В’ятрович.

Він переконаний, що зібрані і опрацьовані цією комісією матеріали можуть стати основою матеріалів спеціального трибуналу, який даватиме юридичну оцінку злочинам, вчиненим в Україні, починаючи з 30 листопада 2013 року.

Комісія працюватиме за трьома основними напрямками – відновлення порушених прав громадян, інформаційно-роз’яснювальна робота, формування «Чорної книги порушень прав людини в Україні».

Напрямок сприяння відновленню порушених прав громадян передбачає збір первинних даних про випадки порушення прав людини в Україні, оприлюднення відомостей про факти порушень прав людини, контроль за розслідуванням правоохоронними органами випадків порушення прав людини, контроль за дотриманням гарантій справедливого правосуддя, а також підготовка висновків за фактами порушення прав людини та їх спрямування до міжнародних інституцій, пояснив В’ятрович.

Інформаційно-роз’яснювальна робота передбачає, зокрема, інформування громадян та організацій про їх права та обов’язки, необхідну поведінку в умовах масових демонстрацій та роз’яснення правоохоронним органам щодо необхідної поведінки в умовах масових демонстрацій.

Цей напрямок також передбачає забезпечення неупередженого інформаційного розслідування випадків порушення прав людини та комунікацію з міжнародними інституціями на предмет порушення прав людини в Україні.

Формування «Чорної книги порушень прав людини в Україні» передбачає збір та систематизацію підтверджених у встановленому законом порядку відомостей про факти порушень прав людини в Україні, групування випадків порушення прав людини за критеріями, прийнятними для надання оцінки міжнародними інституціями, а також публічне документування порушень прав людини у вигляді створення «Чорної книги порушень прав людини в Україні», сказав В’ятрович.