Скільки балістичних і крилатих ракет має РФ: у ГУР розкрили запаси ворога

Поточні запаси ракет 9М723 "Іскандер-М" оцінюються приблизно у 115 одиниць.

Росія зберігає значні запаси далекобійного ракетного озброєння та продовжує нарощувати темпи його виробництва, попри міжнародні санкції. Станом на жовтень 2026 року резерви Росії становлять до 700 балістичних ракет і кілька тисяч крилатих ракет різних типів.

Як повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, наявні потужності російського військово-промислового комплексу дають змогу виготовляти сумарно понад 200 крилатих і балістичних ракет щомісяця. З них до 110 одиниць припадає на балістичне озброєння.

Зокрема, як зазначає розвідка, поточні запаси ракет 9М723 "Іскандер-М" оцінюються приблизно у 115 одиниць. ВПК Росії виготовляє близько 65 таких ракет щомісяця, що відповідає плановим показникам. Паралельно триває розробка модернізованого ракетного комплексу з прогнозованою дальністю ураження 550–700 км.

Відео дня

"Запаси ракет РМ-48У до ЗРК С-400 оцінюються на рівні до 400 одиниць. Щомісяця російські підприємства виготовляють близько 40 нових ракет цього типу. Також Росія накопичила значний арсенал протикорабельних ракет 3М55 "Онікс", зокрема модернізовані версії. Їхні сукупні запаси перевищують 600 одиниць. Для підвищення ефективності застосування проти наземних цілей ракети отримали потужнішу бойову частину та збільшену дальність польоту. За сім місяців виготовлено понад 55 таких ракет", - йдеться у повідомленні.

Також в ГУР поінформували, що загальний запас ракет 3М22 "Циркон" перевищує 120 одиниць. Водночас темпи їхнього виробництва на Росії залишаються відносно невисокими: за сім місяців 2026 року виготовлено понад 30 одиниць.

Водночас, виробництво ракет Х-47М2 "Кинджал" тимчасово призупинено через проблеми з точністю. Наявні виробничі потужності росіяни переорієнтували на виготовлення іншого балістичного озброєння.

"Крилаті ракети Х-101 залишаються одним із основних засобів для масованих ракетних ударів агресора. Щомісячний план їхнього виробництва перевищує 80 одиниць, а фактичні обсяги випуску на окремих підприємствах перевищують заплановані показники. Водночас у ракетах фіксують технічні дефекти, зокрема проблеми зі сходженням з авіаційних носіїв. Через це окремі партії повертають на заводи для усунення несправностей", - зазначає ГУР.

Що стосується запасів крилатих ракет 3М14 "Калібр", за даними розвідки, їх кількість становить понад 450 одиниць. Щомісячні темпи їхнього виробництва – близько 29 ракет. Наразі держава-агресор спрямовує значну частину цих ракет до стратегічного резерву, зокрема для подальшого оснащення флотів.

Виробництво зброї в РФ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, супутникові знімки підтверджують облаштування нового майданчика для запуску БпЛА поблизу військового аеродрому "Міллєрово" в Ростовській області, яка межує із тимчасово окупованою територією Луганщини.

За попередніми оцінками, після завершення будівництва майданчик зможе забезпечувати до 100 запусків на добу.

Як зауважують в ГУР, фактична інтенсивність використання цього дронопорту залежатиме від низки факторів: від постачання готових безпілотників, наявності пального та бойових частин до БпЛА, кількості підготовлених розрахунків, справності обладнання й поставлених агресором завдань.

При цьому, наприкінці серпня 2026 року на вказаній ділянці ще не було помітних ознак активного будівництва. На середину жовтня росіяни вже облаштували там пускові позиції та іншу інфраструктуру.

Одним із пояснень високих темпів будівництва дронопорту може бути використання вже відпрацьованих технічних рішень, а також концентрація ресурсів на створенні відносно простої стартової інфраструктури.

Вас також можуть зацікавити новини: