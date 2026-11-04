На Донбасі зʼявився 6-кілометровий підземний тунель для ЗСУ: яка його функція

Раніше військові інженери запропонували плавучий транспортер для медичної евакуації.

У Донецькій області для Збройних сил України облаштували підземний тунель на майже 6 кілометрів, який забезпечує рух особового складу, мототехніки, постачання боєприпасів, провізії та медичну евакуацію. Про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповів Дмитро Пішко, начальник управління Сил підтримки штабу Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Черговим досягненням нашої інженерної винахідливості став підземний тунель довжиною майже шість кілометрів, який облаштували між двома населеними пунктами Донецької області. Інженерна споруда забезпечує безперебійний та замаскований рух особового складу, мототехніки, квадроциклів, доставляння провізії та боєприпасів, медичну евакуацію", - сказав Пішко.

Він додав, що усе це дає змогу різноманітним підрозділам успішно виконувати бойові завдання.

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За словами Пішка, завдяки іншому рішенню військових інженерів у 2023 році 81-ша окрема аеромобільна Слобожанська бригада всю зиму використовувала плавучий транспортер для проведення медичної евакуації.

"Автомобільний міст у бік Лимана на Донеччині був підірваний, об’їзд забирав багато часу. Натомість за допомогою плавучого транспортера ПТС-2 ми вигравали 30-40 хвилин, а для поранених це - дуже суттєво. За ту зиму хлопці у такий спосіб зробили 86 рейсів", - підкреслив начальник управління.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня OSINT-аналітик Клеман Молен зауважив, що Силам оборони України вдалося сповільнити наступ російських окупантів у Донецькій області та стабілізувати фронт під Слов’янськом.

Аналітик також зазначив, що в найближчі місяці стане зрозуміло, наскільки успішно Україна стримує російське просування біля Добропілля і наскільки успішними стануть її спроби стабілізувати фронт.

Водночас, як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), російські окупаційні війська вже другий місяць поспіль втратили більше території в Україні, ніж захопили. Так, у жовтні чисті територіальні втрати окупантів становили 27 квадратних кілометрів. А втрати особового складу цього місяця стали для росіян найбільшими за весь час повномасштабної війни.

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