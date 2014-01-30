Рибак підписав закон про амністію

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак підписав ухвалений 29 січня закон про амністію і направив його на підпис Президенту України Віктору Януковичу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Рибак сказав на прес-конференції в Києві.

”Я щойно підписав закон, щоб люди не страждали”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня народні депутати з фракцій Партії регіонів та КПУ підтримали законопроект «регіонала» Юрія Мірошниченка про амністію затриманих учасників Євромайдану.

Документ передбачає амністію для затриманих активістів, якщо протестувальники впродовж 15-ти днів звільнять адмінбудівлі.

Опозиція виступала категорично проти ухвалення даного законопроекту, вимагаючи амністію затриманих активістів без будь-яких умов.