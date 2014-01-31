На Хмельниччині син зарізав 80-річного батька

У Хмельницькій області син зарізав батька. Трагедія сталася в одному з сіл Деражнянського району. 51-річний чоловік не знайшов інших аргументів у суперечці з батьком за право проживання у його будинку.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Чоловік разом з дружиною і 6-річним сином проживав разом із стареньким 80-річним батьком, який, проте, був не зовсім задоволений таким сусідством, через що виникали постійні непорозуміння. За словами затриманого, той навіть погрожував зарізати його, якщо сімейство не виселиться.

Після останньої сварки чоловік пішов знімати стрес до товариша. Не обійшлось без алкоголю. Та після повернення додому суперечка знову відновилась. Підігрітий алкоголем син схопив сковорідку та ударив нею батька по голові, але це його не спинило — в руках у чоловіка опинився ніж, яким він наніс опоненту численні удари в серце, від яких старенький помер на місці.

За слова начальника Деражнянського райвідділу міліції Віктора Шуляренка, найстрашніше в цій історії те, що свого часу потерпілий також відбував покарання за вбивство, і його син ріс без батьківської підтримки. А тепер і син підозрюваного залишиться напівсиротою при живому батькові…

Стосовно затриманого відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.