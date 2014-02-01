Міліції заважають швидко розслідувати справу Дмитра Булатова – МВС

20:11, 01 лютого 2014
Кримінал
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В міліції нарікають, що її працівникам заважають швидко розслідувати справу автомайданівця Дмитра Булатова.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, відомство зацікавлене у швидкому та повному розслідуванні кримінального провадження щодо незаконного позбавлення волі Булатова.

«З цією метою створено слідчо-оперативну групу, до якої увійшло 20 працівників міліції. Проте правоохоронці фактично позбавленні можливості швидкого отримання свідчень та доказів, які б допомогли швидко розкрити цей резонансний злочин. Фактично такі дії можуть свідчити про бажання затягнути розслідування або незацікавленість у встановлені істини».

Як наголосив начальник Головного слідчого управління МВС України Микола Чинчин, правоохоронці фактично позбавленні можливості отримання свідчень та доказів, які б допомогли швидко розкрити цей резонансний злочин.

За його словами, Булатов наразі перебуває у лікарні, у зв’язку з чим доступ слідчих до нього взагалі неможливий. Неодноразовим спробам слідчих поспілкуватися з потерпілим перешкоджали або народні депутати, або лікарі.

«На місце, де був знайдений громадянин Булатов, слідчо-оперативна група не викликалася взагалі, повідомлення до міліції надійшло лише з лікарні. Ні вчора, ні сьогодні провести слідчі дії з потерпілим не вдалося. У нас немає його свідчень, прикмет його викрадачів, обставин скоєння злочину», – наголосив Чинчин.

За попередньої інформацією, після надання Булатову первинної медичної допомоги його життю загрози немає, а його стан дозволяє надати свідчення працівникам міліції.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня активісти Автомайдану заявили про зникнення Булатова. Пізніше у Відділі зв`язків з громадськістю ГУМВД України в м. Києві повідомили, що дружина Булатова через свого адвоката написала в міліцію заяву про зникнення чоловіка.

Булатова знайшли 30 січня в селі Вишеньки Бориспільського району Київщини. Зараз він перебуває у столичній клініці «Борис». За словами друзів Булатова, невідомі зловмисники тиждень катували чоловіка, не давали йому їжі та намагалися довідатися, хто фінансує Автомайдан.

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