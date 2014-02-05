Жінка вкрала з аптеки скриньку з пожертвами

У Вінницькій області затримали 29-річну жінку, яка з приміщення аптеки викрала благодійну скриньку з пожертвами на лікування важкохворих дітей.

Як повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, до міліції надійшло повідомлення від фармацевта однієї з аптек міста про те, що з аптечного прилавка невідома особа скоїла крадіжку благодійної скриньки з грошима. Організував збір коштів на лікування важкохворих дітей один з благодійних фондів, представники якого встановили прозорі скриньки у громадських місцях. Небайдужі громадяни мали змогу долучитися до порятунку маленьких хворих від важкого недуга. Вже не вперше ці скриньки стають об’єктом спокуси для прихильників легкої наживи.

Цього разу особу, причетну до крадіжки благодійної скриньки, довго шукати не довелося. Переглядаючи відеозапис з камер відеоспостережень, майор міліції Олександр Кожухівський впізнав жінку, яка поклала у пакет скриню з грошима. Адже раніше він був дільничним на території, де проживає дана громадянка. 29-річна жінка неодноразово потрапляла в поле зору міліції за крадіжки та збереження наркотиків.

Скориставшись зайнятістю працівниці аптеки, яка обслуговувала покупців, зловмисниця непомітно взяла з прилавка скриню з благодійними внесками, поклала її у пакет та швидко вийшла з аптеки. Неподалік від місця злочину розбила її та забрала гроші.

Зі слів затриманої, на крадіжку вона наважилась через брак грошей на чергову дозу наркотиків. Раніше вона намагалась лікуватись, але марно. Зараз перебуває на обліку в наркодиспансері.

Слідчим відділом міліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 КК України (крадіжка). За таке кримінальне правопорушення передбачено покарання до 3-х років ув’язнення.