Слідчі не можуть потрапити в Будинок профспілок - МВС

Слідчо-оперативній групі не вдається потрапити до Будинку профспілок, де 6 лютого пролунав вибух. Про це повідомив начальник відділу зв'язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ Сергій Бурлаков.

"Слідчо-оперативну групу не пускають на місце інциденту", - сказав він.

Читайте такожУ Будинку профспілок стався вибухНагадаємо, о 12:20 на спецлінію «102» столичної міліції від лікаря надійшло повідомлення про те, що до однієї з міських лікарень доставлено чоловіка в тяжкому стані. «У потерпілого діагностовано пошкодження очей та травму кисті руки. Поранений перебуває без свідомості. Вік та місце проживання чоловіка наразі не встановлено», – зазначають в міліції.

За словами лікаря, потерпілий знаходився в Будинку профспілок на п’ятому поверсі. За попередніми даними, вибухнув «коктейль Молотова».

Укрінформ