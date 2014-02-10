На Полтавщині вилучили фальсифікований тютюн

У Полтавській області правоохоронці виявили 1500 пачок фальсифікованих тютюнових виробів з підробленими марками акцизного збору України відомих торгових марок на суму 9 300 грн.

Після ще ряду обшуків міліціонери виявили 53 918 пачок фальсифікованих тютюнових виробів з підробленими марками акцизного збору і без них на загальну суму близько 430 тис. грн, а також грошові кошти в сумі 56 315 грн. і 3175 дол., комп'ютерну техніку, чорнові записи, мобільні телефони і т. д.

Про це повідомляє управління зв’язків з громадськістю МВС України.

Під час слідства було встановлено, що зловмисник отримував незаконно виготовлені цигарки від невідомих осіб з Донецької, Івано-Франківської, Чернівецької і Харківської областей через кур'єрські служби доставки. Також встановлено, що підозрюваний збував підроблений тютюн невстановленим особам у Харків, Ватутіне (Черкаська обл.), Ізмаїл (Одеська обл.), Мелітополь (Запорізька обл.), Конотоп (Сумська обл.).

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України (Зберігання і збут підакцизних товарів). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Наразі щодо зловмисника районним суд Полтави обрав міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.