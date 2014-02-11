Міліціонери вилучили наркотиків на понад 500 тис. грн

Близько 14 кілограмів марихуани було вилучено на Запоріжжі, ще 5 кілограмів канабісу – на Херсонщині. Сумарна вартість вилучених партій склала понад півмільйона гривень.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Працівники Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків ГУМВС України в Запорізькій області спільно з оперативниками Михайлівського райвідділу внутрішніх справ під час проведення санкціонованого обшуку у домоволодінні 41-річного раніше судимого місцевого жителя вилучили понад 600 грамів марихуани. Згодом було вилучено ще понад 13 кг марихуани.

Вартість вилучених наркотичних засобів за цінами «чорного ринку» складає майже 400 тисяч гривень.

Інформація за фактами вилучення марихуани внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Стосовно мешканця Запорізької області обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Окрім цього, в Херсонській області в 31-річного чоловіка правоохоронці вилучили 5 кг канабісу. Вартість вилучених наркотичних засобів за цінами «чорного ринку» складає майже 150 тис. грн.

Крім того, правоохоронці вбачають у діях затриманого ознаки кримінальних правопорушень, що передбачають відповідальність за утримання місць для вживання наркотиків, а також за використання коштів, здобутих в результаті незаконних операцій з наркотиками. Мешканцеві Херсонщини може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.