Цілі ворожого удару лишаються такими ж.

Російські окупанти завершують підготовку до нового масованого удару по Україні й за даними розвідки, цілями для цієї атаки стануть енергетика та логістика, об’єкти життєзабезпечення у містах і громадах. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, підбиваючи підсумки селекторної наради.

Президент зазначив, що наразі він очікує на доповідь від Міністерства зовнішніх справ щодо результатів переговорів з партнерами про передачу Україні ППО. Ключове завдання, за словами президента – це ракети-перехоплювачі до засобів Patriot та NASAMS.

Також президент відзначив, що росіяни не зупиняють своїх атак по підстанціях, повітряних енерголініях та всій мережі постачання електрики в Україні.

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"Ситуація станом на цей день особливо складна в Дніпрі, в Дніпровському районі області, також у Павлограді. Усі необхідні сили для ремонтів задіяні. Відзначу роботу ще в Одесі та області, на Харківщині, в Конотопі та загалом на Сумщині. Важливо, що резервне обладнання є, ремонтні бригади фахові і робота триває 24/7", – наголосив президент.

Російські удари: важливі новини

Нагадаємо, в ніч на 26 листопада російські окупанти вдарили балістичними ракетами по Києву. Внаслідок цієї атаки постраждало семеро людей. Мер міста Віталій Кличко повідомив про влучання ракет у Деснянському районі – по промзоні та нежитловій будівлі. Також влучання було й по торговому центру в столиці.

Вже 26 листопада російські окупанти дронами атакували Харків. Влучання зафіксували зокрема по будівлі ВНЗ, внаслідок якого одна жінка загинула. Ще шестеро людей внаслідок атаки постраждали.

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